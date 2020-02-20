الصين: جهودنا لاحتواء فيروس كورونا تنجح

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح"، مؤكدا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.

وقال وانغ أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم"، مشيرا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أُطلق عليه اسم "كوفيد-19".

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصا آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا عن أدنى عدد من الإصابات الجديدة خلال شهر تقريبا، بما يشمل مقاطعة هوبي بؤرة الوباء.

وتأتي القمة التي دعي إليها على عجل مع دول رابطة آسيان في وقت تواجه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعا كبيرا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.

وعقدت قمة مماثلة في 2003 في أعقاب تفشي فيروس سارس.

وأدى تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين، إلى إصابة أكثر من 75000 شخص حول العالم.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم "كوفيد—19" إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية.

وهذه أحدث الأرقام الخاصة بالفيروس حتى اليوم الخميس بحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة الصينية:

- البر الرئيسي للصين: 2118 حالة وفاة من بين 74576 حالة إصابة مؤكدة.

- هونغ كونغ: 65، وحالتا وفاة.

- ماكاو: 10

- اليابان: 702 حالة، من بينهم 621 راكبا على متن سفينة سياحية راسية قبالة يوكوهاما، وثلاث حالات وفاة.

- سنغافورة:

- كوريا الجنوبية: 51

- تايلاند: 35

- تايوان: 24، وحالة وفاة واحدة.

- ماليزيا: 22

- فيتنام 16

- ألمانيا: 16



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- الولايات المتحدة: 15 حالة، وهناك حالة واحدة توفيت في الصين.

- أستراليا: 14

- فرنسا: 12، وحالة وفاة واحدة.

- المملكة المتحدة: 9

- الإمارات: 9

- كندا: 8

- الفلبين: 3، وحالة وفاة واحدة

- الهند: 3

- إيطاليا: 3

- روسيا: 2

- إسبانيا: 2

- إيران: 2

- بلجيكا: 1

- نيبال: 1

- سريلانكا: 1

- السويد: 1

- كمبوديا: 1

- فنلندا: 1

- مصر: 1