جنوب السودان.. تشكيل حكومة وحدة بحلول يوم السبت

اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، الخميس، على تشكيل حكومة وحدة السبت، في خطوة تأخرت كثيراً لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

وقال مشار، عقب اجتماع بين الرجلين: "لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أموراً أخرى، وآمل في أن نحلها جميعها".

وقبل هذا الإعلان، لم يكن واضحا إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي في 22 فبراير، بسبب عدم تلبية نقاط رئيسية في اتفاق السلام الذي أبرم في 2018. وتأجل الموعد النهائي عدة مرات دون اتفاق بين الجانبين.

وقال مشار: "عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن الأمور العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير".

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وأكد الرئيس كير الاتفاق.

وقال عقب الاجتماع: "اتفقنا على تشكل الحكومة"، مضيفاً أنه سيعين مشار، غداً الجمعة، بمنصب النائب الأول للرئيس.

وأضاف أن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية. وقال كير: "وإذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام القادمة".