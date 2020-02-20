منظمة الصحة: فيروس كورونا يتراجع في الصين

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة صحفية في جنيف: "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

موضوع يهمك أكد البيان الختامي لملتقى عام شيوخ وأعيان ليبيا في ترهونة، بحضور 3000 شخص ممثلين عن مختلف المدن والقرى، على عدم قبول أي... القبائل الليبية تؤكد على ضرورة العودة للشعب المغرب العربي

كما أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين لكنه أضاف: "قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة".

وأعلنت الصين، التي بدأ تفشي الفيروس بها في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا حادا في الحالات الجديدة، لكن هذه البيانات لأسباب ترجع في جانب منها إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.