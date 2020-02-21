إسرائيل تسجل أول إصابة بكورونا.. قادمة من سفينة اليابان

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع شباط/فبراير.

وقالت إسرائيل في بيان: "بعد إجراء الفحوص في المختبر المركزي بوزارة الصحة على الركاب العائدين من على متن السفينة من اليابان أظهرت النتائج إصابة مؤكدة بالفيروس لإحدى العائدات"، موضحة أن "باقي الركاب كانت نتائج فحوصاتهم سلبية".

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يشار إلى أن 11 إسرائيلياً كانوا على متن السفينة وصلوا فجر الجمعة إلى إسرائيل وتم إخضاعهم للحجر الصحي في وحدة خاصة أقيمت في مستشفى شيبا بتل هاشومير بالقرب من مدينة تل أبيب لمدة أسبوعين. وما زال 4 إسرائيليين مصابين بالمرض كانوا على متن السفينة في اليابان.

نتنياهو: "لا يمكن تجنبه"

إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تستعد لمواجهة إصابات بفيروس كورونا، معتبراً أنه "لا يمكن تجنبها" مع انتشار المرض في أنحاء العالم.

وقال نتنياهو في بيان: "هدفنا الأول هو تأجيل وصول الفيروس إلى إسرائيل لأن وصوله أمر لا يمكن تجنبه. وبعد ذلك سنحدد ونعالج ونعزل ونتعامل مع المصابين".

"لقاح ضد الفيروس"

كما ذكر مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء أوعز للمعهد البيولوجي في إسرائيل بالعمل على إنتاج لقاح ضد الفيروس وإنشاء شبكة تطعيم في إسرائيل".

ومنعت إسرئيل جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين، وترفض إدخال الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وطلبت من الإسرائيليين الذين زاروا الصين البقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً رغم عدم ظهور أي أعراض للفيروس عليهم.