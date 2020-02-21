اعترفت بتخطيط تفجير كاتدرائية في لندن.. لـ"قتل الكثير"

لـ"قتل الكثير".. بهذه الجملة وصفت البريطانية، صفية أمير الشيخ، التي دعمت تنظيم "داعش"، رغبتها في استهداف كنيسة أو مكان تاريخي في يوم عيد الميلاد أو عيد الفصح.

وأدينت صفية (36 سنة)، الجمعة، بالتخطيط لتفجير كاتدرائية سانت بول وفندق في لندن.

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وأقرت من ميدلسكس جنوب شرقي إنجلترا، بالإعداد لأعمال إرهابية ونشر منشورات متطرفة. كما اعترفت بالاتهامات في محكمة جنايات وسط لندن.

إلى ذلك قال ملخص للقضية التي قدمها الادعاء إن صفية تواصلت مع شخص آخر كان يمكنه إعداد متفجرات وذهب في رحلة استطلاعية إلى الكاتدرائية. وأسرت بخططها إلى اثنين آخرين، كانا من الضباط الشرطة السريين.

كما قالت شرطة مدينة لندن في بيان إن صفية شاركت وثائق إرهابية من خلال مجموعات تستخدم تطبيق المراسلة تيلغرام بين أغسطس/آب 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2019 وأعدت تعهداً بالولاء لـ"داعش".

ومن المقرر إنزال العقوبة عليها في مايو/أيار.