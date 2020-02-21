كورونا يصل لبنان.. تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس

أعلن وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية.

وقال حسن، خلال مؤتمر صحافي عاجل بمقر الوزارة في بيروت: "بعدما اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا (..) وبعد تبيان نتيجة فحص "بي سي آر" لمريضة عُزلت أمس الخميس من على متن طائرة آتية من قم، تثبّت لنا من حوالي ساعة إيجابية الفحص لهذه المريضة البالغة من العمر 45 عاماً وهي بصحة جيدة".

كما تابع: "مثل دول كثيرة، سُجّلت أول حالة اليوم في لبنان"، لافتاً إلى "حالتين مشتبه بهما" يتم نقلهما حالياً إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة.

إلى ذلك ناشد الوزير كافة الوافدين من إيران بملازمة منازلهم لمدة 14 يوماً احتياطاً. وقال إن "قرار وقف الرحلات ذهاباً وإياباً إلى إيران لم يتخذ بعد"، فيما حظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران.

هذا وقد أفادت مصادر لـ"العربية.نت" أن إيران منعت زواراً لبنانيين من زيارة مدينة قم بعد انتشار فيروس كورونا فيها وهم كانوا أتوا من لبنان عبر طائرتين.

وضعها مستقر

من جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث وضعت المصابة قيد الحجر الصحي، لوكالة فرانس برس أن "عوارض حرارة مرتفعة ظهرت على المريضة لدى وصولها إلى المطار، وتم نقلها مباشرة إلى غرفة الحجر".

وأوضح أن "وضعها حالياً مستقر ولا تعاني من ضعف في جهاز المناعة"، مشيراً إلى أن "أربع غرف فقط في المستشفى مجهزة للمصابين بالفيروس".

يذكر أن إيران كانت أكدت في وقت سابق الجمعة 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، توفيت حالتان منها. وأعلنت وزارة الصحة وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 4 وفيات.

ارتفاع الوفيات في الصين

يشار إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية ارتفعت، الجمعة، إلى 2236 حالة، بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية 118 وفاة بالفيروس، غالبيتهم العظمى في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 75 ألف إصابة بعدما سجلت 889 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجّلت الغالبية العظمى من الوفيات الجديدة بالفيروس في مقاطعة هوبي (115 وفاة) وتحديداً في عاصمتها ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

وكانت لجنة الصحة في هوبي قد أعلنت صباح الجمعة في تحديثها اليومي للحصيلة أن ووهان سجلت 319 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوباي).

وأصيب بالفيروس حتى اليوم حوالي 75 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في أكثر من 25 دولة.