كورونا يحصد المزيد بالصين.. وتحذير دولي "إنه العدو الأول"

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، السبت، تسجيل 109 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الصين، ما يرفع الحصيلة إلى 2,345 ضحية.

وتم الإبلاغ عن 397 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الإصابات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا، الجمعة، ما يجعل العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى نحو 76 ألف حالة.

موضوع يهمك أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصاب 234 شخصاً في سجنين خارج الإقليم الذي بدأ منه التفشي، وأن... كورونا يتمدد إلى السجون.. والصين تقيل مسؤولين العرب و العالم

في المقابل، أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، صباحا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 346 حالة.

كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا جراء الفيروس إلى اثنين.

فيما أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى في تشونغدو.

"العدو الأول للإنسان"

هذا وكان مدير منظمة الصحة العالمية أكد، الجمعة، أن فرص منع تفشي فيروس كورونا المستجد "تتقلص" مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خارج الصين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل إعلام إن "فرص (منع تفشي الفيروس) تتقلص، لذلك دعونا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة بما في ذلك مجال التمويل"، في إشارة لتعاون أكثر من الوقت الحالي، غير أنه لفت إلى أن احتواء الفيروس لا يزال ممكناً.

إلى ذلك، أطلق نداء للتعبئة، قائلاً: "إنها لحظة مهاجمة الفيروس، بينما ما زال يمكن التحكم بالوضع". وأضاف: "إذا لم نضرب بقوة الآن فيمكننا أن نواجه مشكلة خطيرة"،.

كما حذر من أن "هذا الفيروس خطير جداً. إنه العدو الأول للناس ولا يعالج بناء على ذلك" حالياً.