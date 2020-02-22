الصين.. إصابات كورونا تنخفض والوفيات ترتفع

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية السبت تسجيل 109 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الصين، ما يرفع الحصيلة الى 2,345 ضحية.

وتم الإبلاغ عن 397 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الإصابات ال900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ما يجعل العدد الاجمالي للإصابات يصل الى نحو 76 ألف حالة.

موضوع يهمك أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصاب 234 شخصاً في سجنين خارج الإقليم الذي بدأ منه التفشي، وأن... كورونا يتمدد إلى السجون.. والصين تقيل مسؤولين العرب و العالم

في المقابل، أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت صباحا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات الى 346 حالة.

كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا جراء الفيروس الى إثنين.

فيما أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية الجنوبية الى أن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى في تشونغدو.

هذا وكان مدير منظمة الصحة العالمية أكد، الجمعة، أن فرص منع تفشي فيروس كورونا المستجد "تتقلص" مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خارج الصين.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل إعلام إن "فرص (منع تفشي الفيروس) تتقلص، لذلك دعونا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة بما في ذلك مجال التمويل"، في إشارة لتعاون أكثر من الوقت الحالي، غير أنه لفت إلى أن احتواء الفيروس لا يزال ممكناً.

كما أضاف: "هذا التفشي يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين... إذا تصرفنا بشكل صحيح، يمكننا تجنب أي أزمة خطيرة. لكن إذا ضيعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة".