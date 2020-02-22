شاهد لحظة مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

قُتل شاب فلسطيني، السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس، بحجة الاشتباه بمحاولة تنفيذه عملية طعن.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، ميكي روزنفيلد، إن "المشتبه به كان مسلحاً بسكين عندما اقترب من أفراد الشرطة".

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كما أوضح روزنفيلد أن "هوية المشتبه به لا تزال قيد التحري".

وتصاعد التوتر بالمنطقة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطة للسلام في الشرق الأوسط، قبلت بها إسرائيل، لكن الفلسطينيين رفضوها بوصفها منحازة لإسرائيل.