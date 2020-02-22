إيطاليا: الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا الجمعة وفاة مواطن يبلغ 78 عاما كانت قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن الرجل كان يقبع في مستشفى في منطقة فينيتو في شمال البلاد منذ نحو عشرة أيام لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، لتبين لاحقا التحاليل أنه مصاب بالكورونا.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيطالية(أنسا) إن مريضا في مدينة بادوا بشمال إيطاليا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا ليصبح أول إيطالي يتوفى نتيجة هذا الفيروس.

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وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الشمالية الغنية وحالتين في منطقة فينيتو المجاورة حيث تقع بادوا.

إغلاق أماكن عامة

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.

وأعلنت السلطات في مؤتمر صحافي أن الفحوص المخبرية كشفت إصابة خمسة أطباء وتسعة أشخاص بالفيروس في لومبارديا كانوا قد ارتادوا على ما يبدو حانة معيّنة مع مجموعة من الأصدقاء، كما أعلن عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس في فينيتو.

في المقابل، طلبت السلطات من حوالى 50 ألف شخص في منطقة لومبارديا البقاء في منازلهم في المدن المعنية.

وقبل اتخاذ الوزارة هذا التدبير، كان رئيس بلدية كودونيو (نحو 15 ألف نسمة) فرانشيسكو باسيريني أمر بإغلاق فوري للمدارس ومكاتب البلدية ومتاجر المواد الغذائية والحانات والملاهي والنوادي الرياضية...

وبرّر رئيس البلدية قراره بأن اكتشاف أول ستّ إصابات خلق "حالة انذار" في البلدة.

جاء ذلك فيما أعلنت الصين السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطت الـ 76 ألفا، فيما الوفيات ارتفعت إلى 2345 وفاة.