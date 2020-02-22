بعد ظهور كورونا في قم.. الكويت تعلق رحلاتها مع إيران

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا".

وقالت في بيان صحافي، الجمعة، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.

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كما أشارت إلى أنه سيخضع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي، مضيفة أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران نظرا إلى الوضع الحالي.

هذا وناشد الطيران المدني المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أربع منها في العاصمة طهران، في حين تم تسجيل حالات إصابة أخرى في (قم) ومحافظة (كيلان) الشمالية.