رئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤول عسكري كبير زارا قطر

أفاد مراسل "العربية" في القدس، السبت، أن رئيس الموساد الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش زارا الدوحة بشكل سري، والتقيا شخصيات قطرية.

وفي التفاصيل، قام رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتصي هليڤي بزيارة سرية للدوحة مطلع فبراير الحالي واستمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية من بينها، محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي.

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هذا وشارك في المداولات السفير القطري محمد العمادي، ودار اللقاء حول إرساء تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.

فيما أكد مراسل العربية أن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية في ستة أشهر.

15 مليون من قطر لحماس

من جانبها، أكدت مصادر للعربية أن قطر مولت حماس بـ 15 مليون دولار بعد زيارة الوفد الإسرائيلي، كما أوضحت أن السفير القطري العمادي حضر الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي في الدوحة.

وذكر مراسل العربية، أن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعما ماليا شهريا لحماس بـ 15 مليون دولار.

"قطر تكرس الانقسام الفلسطيني"

في المقابل، اعتبر محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في اتصال مع "العربية"، أن زيارة الوفد الإسرائيلي لقطر تعني البحث عن تمويل للانقسام الفلسطيني.

وقال "كنا نتمنى أن تركز قطر جهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني وليس تكريسه ".