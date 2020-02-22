عُمان: حجر صحي على القادمين من هذه الدول!

أكدت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، السبت، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات للإصابة بمرض فيروس كورونا في السلطنة.

وأشارت في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، إلى أنه في إطار الإجراءات المتبعة لمقاومة العدوى سوف تقوم بتطبيق الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي على المسافرين القادمين من الدول المذكورة أعلاه لمدة أربعة عشر يوما.

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كما أوصت بتجنب السفر إلى الدول التي سجل فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا 2019، كما تنصح بضرورة التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة للاستفسار قبل السفر خارج السلطنة لحضور التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعات والمؤتمرات الدولية.

هذا وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالات مرضية في أربع دول في إقليم شرق المتوسط، هي: الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ولبنان وإيران.

كما طالبت الوزارة المسافرين القادمين من الدول التي تم تسجيل حالات مرضية بهذا الفيروس، فيها مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة و الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الاربعة عشر يوماً الماضية إلى التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة حتى يتسنى توجيههم فيما يخص الحجر الصحي والإجراءات الوقائية الأخرى.

في المقابل دعت الوزارة، المواطنين والمقيمين للتعاون فيما يخص الحجر الصحي والالتزام بنصائح الوقاية ومكافحة العدوى، وعدم الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.