قطر تدعم حماس بـ12 مليون دولار.. عبر إسرائيل

كشف موقع "الرسالة" التابع لحركة حماس عن تفاصيل لقاء جرى يوم الجمعة بين قائد حماس في غزة يحيى السنوار والسفير القطري محمد العمادي.

وأشار إلى أن قطر أرسلت 12 مليون دولار عبر إسرائيل لحركة حماس لتوزع حسب الاتفاق مع الجانب القطري. كما ناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهل القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.

يذكر أن خلافا كان ساد سابقاً بين السفير القطري محمد العمادي وقياديي حماس، حول مشروع زراعي تجاري كانت قطر قد مولته بشرط أن تذهب مداخيله إليها، مقابل توظيف فلسطينيين فيه.

وأفادت تقارير إعلامية في حينه أن سبب التوتر قرار السفير القطري إلغاء المشروع الذي يدر ملايين الدولارات، بعد أن طالبت حماس أن تعود بعض مداخيله لصالحها.

والعمادي معروف بزياراته المتكررة إلى قطاع غزة حيث يلتقي قائد الحركة في القطاع يحيى السنوار، للتنسيق حول مشاريع مشتركة واستقبال أموال قطرية عبر إسرائيل.