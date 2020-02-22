مقتل 120 إرهابياً في عملية عسكرية بالنيجر

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، الجمعة، في بيان أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية في جنوب غرب البلاد أدت إلى مصرع 120 "إرهابيا" ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.

وقال البيان إنه بدءا من 20 شباط/فبراير "تم تحييد 120 إرهابيا" في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مضيفا أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.

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بدوره، أشاد وزير الدفاع ايسوفو كاتامبي بـ"التعاون في المعركة ضد الإرهاب"، وفق البيان.

هذا وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات إرهابية في شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير أدت إلى مقتل 174 جنديا من النيجر.

وتشهد المنطقة إعلانا لحالة الطوارئ منذ عامين.

في المقابل، تكافح النيجر منذ عام 2015 ضد موجة هجمات متطرفة قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، ما فاقم الحاجات في تيلابيري ومناطق تاهوا حيث نزح نحو 78 ألف شخص.

فيما أعلنت فرنسا هذا العام إنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب إفريقيا المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4,500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك.