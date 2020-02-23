انفجار داخل منزل في طرابلس اللبنانية.. وإصابة 5 أشقاء

أكد جهاز الطوارئ والإغاثة في لبنان، اليوم الأحد وقوع انفجار في مبنى سكني في مدينة طرابلس شمال البلاد أوقع 5 إصابات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية أفاد جهاز الطوارئ والإغاثة في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" بدويّ انفجار داخل أحد المنازل في شارع الثقافة في طرابلس، وقد توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.

وقال الموقع إن المدعو "م. ش" ألقى قنبلة داخل منزله إثر خلاف مع أشقائه في شارع الثقافة بطرابلس، ما أدى إلى انفجارها وإصابته مع أربعة من أشقائه.

وحضر إلى المكان الصليب الأحمر لنقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة.