الرئيس الصيني يعترف.. كورونا أخطر أزمة تواجه النظام الشيوعي

صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأحد، بأن فيروس كورونا المستجدّ يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949، معترفاً بوجود "ثغرات" في حملة مكافحة الفيروس.

وقال شي جينبينغ وفق تصريحات نقلها التلفزيون الوطني: "يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء".

واعتبر الرئيس أن الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أصاب قرابة 77 ألف شخص في الصين، توفي منهم أكثر من 2400، "هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا".

وفي الأسابيع الأخيرة، واجه النظام الشيوعي موجة استياء غير اعتيادية لتأخره في الاستجابة لظهور الفيروس الجديد في كانون الأول/ديسمبر.

وسبق أن كانت الصين في 2002-2003 منشأ لوباء سارس (متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة حوالي 650 شخصاً في البلاد بما في ذلك هونغ كونغ.

وأكد الرئيس أنه بالمقارنة مع وباء "سارس"، يبدو أن وباء كوفيد-19، الاسم الذي أطلق على فيروس كورونا، "تصعب الوقاية منه والسيطرة عليه".

وفي محاولة لمنع تفشي الفيروس، فرضت الحكومة الصينية منذ شهر بالتمام الحجر الصحي على مدينة ووهان، منشأ الفيروس، وسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

وأقرّ شي جينبينغ بأن الوباء سيكون له "حتماً تأثير قوي على الاقتصاد والمجتمع"، ولكنه استدرك بأن عواقب الفيروس ستكون "على المدى القصير" ويمكن التحكم بها.