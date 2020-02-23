تركيا: 8 قتلى وحصار آخرين تحت مبانٍ جراء زلزال غرب إيران

أعلنت الداخلية التركية مقتل 8 أشخاص إثر زلزال قرب الحدود مع إيران. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن هناك آخرين محاصرين تحت أنقاض مبانٍ في جنوب شرق تركيا اليوم الأحد بعد أن ضرب زلزال قوته 5.7 درجة المنطقة القريبة من الحدود مع إيران، بينما وصلت فرق الإنقاذ إلى القرى المتضررة.

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وأضاف صويلو أن من بين ضحايا الزلزال، الذي لا يبعد مركزه كثيرا عن السطح، ثلاثة أطفال، وأن أنباء أفادت بإصابة خمسة أشخاص. وقال إن الزلزال أدى لانهيار نحو 1066 مبنى.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن مسؤولا إيرانيا قال إنه لا توجد دلائل فورية على وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح. وأضاف المركز أن الزلزال‭ ‬كان على عمق خمسة كيلومترات.

وقال المسؤول الإيراني للتلفزيون الرسمي "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة. لم ترد لدينا إلى الآن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة، وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب". لكن التلفزيون الرسمي نقل عن مسؤول آخر القول إن "وقوع ضحايا وأضرار مرجح جدا".

وذكرت "تي آر تي" أن فرقا لمعاينة الأضرار أُرسلت إلى المنطقة. ووردت تقارير أيضا عن انهيار مبانٍ في مدينة فان التركية دون ورود أنباء بعد عن وقوع ضحايا.

وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم. وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصا، فيما ألحق زلزال آخر في إيران أضرارا بمنازل دون أن يسبب أي وفيات.