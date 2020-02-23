من هو رئيس الموساد الإسرائيلي الذي زار الدوحة؟

تركزت الأنظار مجددا على رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، بعد تسرب أنباء عن زيارة سرية قام بها إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أسبوعين واستمرت 24 ساعة، التقيا خلالها عددا من المسؤولين القطريين.

وُلد كوهين، في حي كاتمون بالقدس عام 1961، لأم مُعلمة ولأب ناشط في مُنظمة عسكرية سرية يهودية تأسست عام 1931 بالقدس.

درس في شبابه علوم الديانة اليهودية، وأنجز تعليمه الجامعي بامتياز فائق وحاز على اللقب الأول في العلوم الاجتماعية.

ويحرص كوهين على أداء الصلاة في الأعياد اليهودية، ويحافظ على ممارسة الرياضة ويعدو لمسافات طويلة، محافظا على نظام غذاء صحي، بحسب تقرير نشرته عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق.

وهو مُتزوج من ممرضة تعمل في مستشفى بالقدس، وأب لأربعة أولاد، يعاني أحدهم من إعاقة جسدية لإصابته بشلل دماغي.

ويُعرف كوهين بأناقته ويرتدي دائما القمصان البيضاء الأنيقة والأحذية الرسمية.

نتنياهو.. كلمة السر

التحق كوهين بالموساد وعمره 22 عاما، في 1984، وخدم كضابط جمع معلومات، ورئيسا لبعثة الموساد في أوروبا.

وتقدم في الجهاز حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس السابق، تمير باردو، ونظرًا للخلافات بينهما، اضطر كوهين إلى ترك الجهاز، وفي عام 2013 عينه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في منصب رئيس مجلس الأمن القومي.

ويعد الموساد، الذي تأسس عام 1949، إحدى المؤسسات المدنية في إسرائيل، ولا يحظى منتسبوه برتب عسكرية، إلا أن جميع الموظفين في جهازه قد خدموا في الجيش الإسرائيلي وأغلبهم من الضباط.

وأبرز ما تميز به كوهين، الذي تولى رئاسة الموساد في ديسمبر/كانون الأول 2015، العلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وهو ما ساعد على إدماج عمل الاستخبارات في سياسات الحكومة.

وشهدت رئاسة كوهين للاستخبارات تنويعا كبيرا في تكتيكات وأساليب العمل، منها إرسال عملاء إلى دول معادية، وتفعيل مصادر، وتضليل مصادر أخرى بحيث لا تعرف مع من تعمل، وتجنيد مرتزقة، والاعتماد على الهجمات السيبرانية، وتعطيل كاميرات التصوير في الساحات التي تنفذ فيها العمليات.

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وأشرف كوهين على تنفيذ سلسلة من جرائم الاغتيال مؤخرًا، في ماليزيا وإيران وسوريا وتونس، واستهدفت بعض العمليات المهندس محمد الزواري في تونس، والمهندس فادي البطش في ماليزيا، إضافة إلى اغتيال عدد من علماء الذرة الإيرانيين، ويُضاف إلى ذلك نهب الأرشيف النووي الإيراني.

ويعمل كوهين بحرية كاملة بالتعاون مع نتنياهو الذي يوفر الميزانيات والمصادقات المطلوبة لتنفيذ العمليات، أكثر من سلفه السابق في رئاسة الموساد، تمير باردو، الذي كان يتصرف معه بحذر أكثر.

ويوصف بأنه يملك قدرات على التواصل الإنساني والتعاطف مع من حوله.

ويعمل كوهين سرًا، فهو لا يتحدث علنا في جلسات المجلس الوزاري، ولا أحد يعرف ماذا يفعل، ويقدم تقاريره فقط لرئيس الحكومة.