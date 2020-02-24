أفغانستان ترصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة العامة في أفغانستان اليوم الاثنين، إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير فيروز الدين فيروز خلال مؤتمر صحفي في كابول إصابة حالة من بين ثلاث حالات كانت موضع اشتباه السلطات في إقليم هرات بغرب البلاد.

وأعلن الوزير حالة الطوارئ في الإقليم المتاخم لإيران، حيث رصدت عشرات من حالات الإصابة و12 حالة وفاة، وهو أكبر عدد وفيات بسبب الفيروس خارج الصين التي نشأ بها.

ودعا فيروز الدين سكان المناطق الحدودية إلى "البقاء في بيوتهم وتقييد تنقلاتهم".

وقال الدكتور سيد عطاء الله سيد زاي مدير إدارة مراقبة الأمراض بوزارة الصحة العامة أمس إن أصحاب الحالات الثلاث المشتبه بها في هرات عادوا مؤخرا من إيران.

وبعد أنباء انتشار الفيروس في إيران، علقت أفغانستان كل السفر البري والجوي من وإلى إيران في مطلع الأسبوع.

كما فرضت دول أخرى منها تركيا وباكستان قيودا على السفر تتعلق بإيران.