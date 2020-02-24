ألمانيا.. سيارة تدهس مشاركين في مهرجان وسقوط جرحى

أعلنت الشرطة الألمانية أن سيارة دهست مشاركين في مهرجان بألمانيا ما أسفر عن سقوط 10 جرحى. وعلى الفور، قررت السلطات إلغاء كافة المهرجانات في ولاية هسن.

وقالت الشرطة إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، الاثنين، وأوقعت مصابين.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت السائق، دون الكشف عن أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"اثنين الورود".

وذكرت الشرطة أن السائق ألماني الجنسية، وعمره ٢٩ عاما. وأفادت الصحف الألمانية أنه من منطقة "كاسل" التي شهدت حادث الدهس.

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وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك أطفالا بين المصابين، ونقلت عن شهود قولهم إن السائق اندفع بسيارته متعمدا على ما يبدو وسط الحشد.

وتأتي الواقعة بعد مرور أقل من أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح 10 أشخاص بالرصاص ثم انتحر في أحد أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.