أول حالتي كورونا في عُمان.. مواطنتان قادمتان من إيران

أكدت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا المستجد لمواطنتين عمانيتين قدمتا من جمهورية إيران.

هذا وعلقت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان على "تويتر" جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران اعتباراً من الاثنين وإلى إشعار آخر.

وانتقل فيروس كورونا المستجد إلى الكويت والبحرين، الاثنين، مع الإعلان عن 4 إصابات مؤكّدة لأشخاص عائدين من إيران، بينهم سائق بحريني لتوصيل طلاب ما دفع بالسلطات إلى إغلاق 3 مدارس، نقلاً عن فرانس برس.

ومع بلوغ الفيروس الدولتين الخليجيتين بعدما كان وصل إلى الإمارات أيضا، تراجعت بورصات المنطقة الغنية بالنفط جميعها، الاثنين وكان أكبر التراجعات في السعودية بنسبة 2,95 بالمئة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إنّ الفحوصات الأولية التي أجریت لقادمین من مدينة مشھد الإيرانية "أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية بدورها تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، "حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورًا للعلاج والعزل" في مركز صحي.

موضوع يهمك قال وزير الصحة العامة في أفغانستان اليوم الاثنين، إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكد الوزير فيروز... أفغانستان ترصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا العرب و العالم

وقامت السلطات باتخاذ التدابير "الضرورية لمن خالطهم المريض"، حيث تم استدعاء هؤلاء وعددهم غير معروف لتطبيق "إجراءات العزل المعتمدة عليهم".

وأوضحت الوزارة في وقت لاحق أنّ المصاب سائق لتوصيل طلاب عاد إلى البحرين الخميس الماضي. وقد ظهرت عليه العوارض بعد دخوله للمملكة، وقام بتوصيل عدد من الطلبة، الأحد، إلى 3 مدارس.

وتم فحص الطلاب على أن تغلق المدارس الثلاث لمدة أسبوعين احترازياً.