النمسا تمنع دخول قطار من إيطاليا بسبب كورونا

قالت صحيفة نقلا عن مصادر أمنية، الأحد، إن السلطات النمساوية منعت دخول قطار قادم من إيطاليا للاشتباه بإصابة اثنين من ركابه‭‭ ‬‬ بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة (أو.إي 24) النصفية في موقعها الإلكتروني إن القطار ينتظر الآن داخل الأراضي الإيطالية بينما يشكو اثنان من ركابه من الحمى ويشتبه بأنهما مصابان بفيروس كورونا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة أو وزارة الداخلية في النمسا أو الشركة المشغلة للقطار.

موضوع يهمك أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى عرقلة عروض أزياء، وأثار القلق لدى أخصائيي عالم الموضة في العالم... مواقع التواصل تنقذ أسبوع الموضة في ميلانو من كورونا سوشيال ميديا

وأعلنت الحكومة الإيطالية، قبل يومين، إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم الجمعة والسبت.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي "إغلاق المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة".

كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها).

وتقع البؤرة الأساسية في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ميلانو. ومنذ مساء الجمعة أقفلت الأماكن العامة (من مقاهٍ وبلديات ومكتبات ومدارس) في هذه المدينة وتسع بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.

وظهرت أول إصابة في كودونيا لدى باحث إيطالي يعمل في شركة يونيليفر، وأودع في وحدة العناية المركزة في المستشفى نظرا لتدهور وضعه.

وتشمل الإصابات زوجته الحامل في شهرها الثامن وصديقه وثلاثة مسنين كانوا يترددون على حانة يملكها والد صديقه.

أما البؤرة الثانية ففي بلدة فو يوغانيو في منطقة فينيتو، مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي يتوفى جراء الفيروس.