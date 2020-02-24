إيطاليا.. وفاة الحالة الرابعة وإغلاق إقليمين بسبب كورونا

ذكر مراسل "العربية"، اليوم الاثنين، بإغلاق إقليمين في إيطاليا بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر بشكل كبير حيث وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى 79 حالة.

وذكرت محطة (راي) الإذاعية الإيطالية، اليوم الاثنين، أن شخصاً رابعاً توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بينما يكافح المسؤولون لاحتواء التفشي في شمال البلاد مع تأكيد إصابة نحو 150 منذ يوم الجمعة.

وأضافت الإذاعة أن المتوفى مسن (84 عاما) في منطقة لومبارديا (شمال غرب)، وهو رابع ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وفق ما أعلنت الاثنين وزارة الصحة في المنطقة.

وكان الثلاثة الآخرون الذين توفوا بالمرض مسنين أيضاً، وكان اثنان منهم يعانيان من مشكلات صحية خطرة.

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وتوفي الرجل ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا، حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.

ويأتي هذا بعد أن شهد شمال إيطاليا رصد حالات إصابة جديدة بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي.

قال حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية، أتيليو فونتانا، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بالمنطقة ارتفع إلى 89. وأضاف فونتانا في تصريح لتلفزيون سكاي أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى ما يفوق مئة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت، السبت، إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم الجمعة والسبت.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحافي "إغلاق المناطق التي تعتبر بؤراً للفيروس ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة"، كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها).

البؤرة الأساسية

وتقع البؤرة الأساسية في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومتراً من ميلانو. ومنذ مساء الجمعة أقفلت الأماكن العامة (من مقاهٍ وبلديات ومكتبات ومدارس) في هذه المدينة وتسع بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.

وظهرت أول إصابة في كودونيا لدى باحث إيطالي يعمل في شركة يونيليفر، وأودع في وحدة العناية المركزة في المستشفى، نظراً لتدهور وضعه.

وتشمل الإصابات زوجته الحامل في شهرها الثامن وصديقه وثلاثة مسنين كانوا يترددون على حانة يملكها والد صديقه.

أما البؤرة الثانية ففي بلدة فو يوغانيو في منطقة فينيتو، مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي يتوفى جراء الفيروس.