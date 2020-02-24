رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد يقدم استقالته إلى الملك

قال مصدران مطلعان إن رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.

وتولى مهاتير (94 عاماً) منصبه في مايو 2018، وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلاً إن بياناً سيصدر قريباً.

هذا وقرر حزب رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، الانسحاب من التحالف الحاكم "تحالف الأمل"، وأعلن 11 نائباً من حزب حليف استقالتهم من البرلمان، اليوم الاثنين، في هزة سياسية صادمة.

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وقال وزير الداخلية، محيي الدين ياسين، رئيس حزب السكان الأصليين الماليزي "بيرساتو" الحاكم، إن الحزب قرر في اجتماعه الطارئ مساء الأحد الانسحاب من التحالف المكون من 4 أحزاب، والذي فاز في الانتخابات التاريخية التي جرت في مايو عام 2018.

وأطاحت الأحزاب الأربعة بالتحالف الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957.

جاء انسحاب حزب مهاتير بعد عدة مناورات سياسية نهاية الأسبوع، أثارت توقعات بتعاون مهاتير مع خصومه السابقين لتشكيل حكومة جديدة، وإحباط محاولة حليفه أنور إبراهيم لتولي السلطة.