كورونا.. باكستان تحجر على نحو 200 شخص قرب حدود إيران

أعلن مسؤولون باكستانيون، الاثنين، فرض الحجر الصحي على نحو 200 شخص في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران، مع تنامي المخاوف من تزايد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المنطقة ومزاعم عن تستر إيران على حصيلة الضحايا.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إغلاق باكستان لحدودها مع إيران، وتسجيل أفغانستان المجاورة لأول إصابة.

وتعهدت طهران التزام الشفافية في مواجهة فيروس "كوفيد-19" في إيران، ولكنّها نفت قطعياً أنّ يكون الفيروس أودى بنحو 50 شخصا كما قال نائب اتهم الحكومة بـ "الكذب على الشعب".

وسارعت السلطات الباكستانية إلى فرض الحجر الصحي على نحو 200 شخص في إقليم بلوشستان بعد عودتهم من زيارة دينية إلى المقامات الشيعية في إيران واختلاطهم بسكان آخرين.

وقال نجيب الله قمبراني المفوض المساعد في معبر تفتان الحدودي: "قررنا عدم المجازفة وإبقاءهم جميعا تحت المراقبة للأيام الـ15 المقبلة"، مضيفا أن 250 شخصا يخضعون للحجر.

وأكد وزير الصحة في بلوشستان مدثر مالك وضع الزوار العائدين في الحجر، لكنه قدّر أن عددهم يراوح بين 200 و205.

وأضاف مالك أن نحو 7 آلاف زائر عادوا إلى باكستان من إيران هذا الشهر.

وتتقاسم أفغانستان وباكستان حدودا طويلة مع إيران بمنافذ كثيرة غير شرعية يستخدمها المهربون، في حين أن ملايين اللاجئين الأفغان يعيشون في الجمهورية الإسلامية.

وباكستان التي تحدها الصين شمالا وإيران جنوبا تعاني أيضا من ترهل نظامها الصحي بعد عقود من عدم التمويل الكافي، الأمر الذي يجعل المجتمعات الريفية فيها عرضة أكثر من غيرها لمخاطر الأوبئة.

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كما أن بلوشستان غير مجهزة للتعامل مع حالات صحية طارئة بعد عقود من المواجهات العسكرية مع المتمردين الانفصاليين والجهاديين إضافة إلى إهمال الحكومة المركزية.

وظهر الوباء لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر كانون الأول/ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

وازدادت حصيلة الوفيات في الصين القارية، الاثنين، إلى نحو 2600 حالة، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.