كوريا الجنوبية: إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد يصل 833

أعلنت كوريا الجنوبية، الاثنين، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس وكورونا مما يرفع الحصيلة إلى 833.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن 161 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصاً، وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 115 من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرقي البلاد، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاماً حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

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وأعلنت أيضاً المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سابع حالة وفاة، بسبب الفيروس، وهي لرجل عمره 62 عاماً من مستشفى في منطقة تشيونجدو، التي شهدت ارتفاعاً في حالات الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة في الأسابيع الأخيرة.

تصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين، الأحد، بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأعلنت إيران عن 43 حالة إصابة وثماني وفيات منذ يوم الثلاثاء. وكانت معظم الإصابات في مدينة قم.

وفرضت السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان قيوداً على السفر إلى إيران، بينما حثت عمان مواطنيها الأحد على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة، وقالت إنها ستفرض حجراً صحياً على الوافدين من تلك الدول.

وفي إيطاليا، قال مسؤولون إن مصابا ثالثا بالفيروس توفي، بينما قفز عدد المصابين ليتجاوز 150 من ثلاثة فقط قبل يوم الجمعة.

وأغلقت السلطات البلدات الأكثر تضررا وحظرت التجمعات العامة في معظم أنحاء الشمال، بما في ذلك تعليق الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر تفش في أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يثق في السلطات الإيطالية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد باولو جنتيلوني للصحافيين "نشارك (الإيطاليين) القلق من تفش محتمل (لكن) ليست هناك حاجة للذعر".