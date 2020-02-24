كورونا.. الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية

قررت الصين، الاثنين، وبشكل فوري فرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، التي يُشتبه بأن تكون السبب في تفشي فيروس كورونا المستجد.

واجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني الاثنين وصادقت على اقتراح بفرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية، و"إلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البريّة وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.

وأعلنت الصين، الاثنين، تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد، مما رفع العدد الإجمالي بالصين إلى 2592 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، فيما علقت الصين أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود بسبب فيروس كورونا.

موضوع يهمك أفاد موفد "العربية" في اليابان بإغلاق مدرسة ثانوية في محافظة تشيبا المجاورة للعاصمة طوكيو، بعد أن تبين إصابة معلمة... اليابان.. إغلاق مدرسة بسبب إصابة معلمة بفيروس كورونا العرب و العالم

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة، الأحد، حين توفي 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوبي.