أربعة قتلى في كمين لدورية شرطة في بوركينا فاسو

أعلنت الشرطة في بوركينا فاسو مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصرها، في كمين نصبه صباح، الاثنين، مسلّحون مجهولون لدورية أمنية في شمال وسط البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إنه "صباح الاثنين تعرّض فريق من وحدة التدخّل السريع التابعة للشرطة الوطنية لكمين نصبه مسلحون مجهولون على الطريق الرابط بين بيسيلا وغيبغا"، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة في شمال وسط البلاد.

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وأضاف البيان أنه "نتيجة هذا الهجوم، قُتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة"، وأصيب خمسة آخرون بجروح، من دون أن يحدّد ما إذا كان هؤلاء الجرحى مدنيين أم شرطيين.

وبوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم وتواجه حركة تمرّد لمتشددين تنشط في منطقة الساحل. ومنذ 2015، قتل نحو 750 شخصاً في هذا البلد في هجمات متشددة وأعمال عنف إتنية، أدّت أيضاً إلى تهجير أكثر من 770 ألف شخص من ديارهم.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، قتل أربعة آلاف شخص عام 2019 في هجمات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وتعاني القوات المسلحة في الدول الثلاث من الضعف وسوء المعدّات المتوّفرة ونقص التدريب والتمويل.