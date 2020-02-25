ألمانيا.. 52 جريحاً بينهم 18 طفلاً بحادث دهس خلال كرنفال

أصيب 52 شخصا بينهم 18 طفلا، بجروح عندما صدمت سيارة حشدا خلال كرنفال في وسط ألمانيا، الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة التي أكدت أن دوافع السائق لم تتضح بعد.

وأفادت شرطة مقاطعة هيسي على تويتر، الثلاثاء، أن "بين الضحايا 18 طفلا، بينما لا يزال 35 شخصا يخضعون للعلاج حاليا، وتمكّن 17 من مغادرة" المستشفى.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت أن سيارة دهست مشاركين في مهرجان بألمانيا. وعلى الفور، قررت السلطات إلغاء كافة المهرجانات في ولاية هسن.

وقالت الشرطة إن سيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، الاثنين، وأوقعت مصابين.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت السائق، من دون الكشف عن أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"اثنين الورود".

وذكرت الشرطة أن السائق ألماني الجنسية، وعمره 29 عاما. وأفادت الصحف الألمانية أنه من منطقة "كاسل" التي شهدت حادث الدهس.