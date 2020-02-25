الصين تسجل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القاريّة الثلاثاء إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجّلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وأضافت أنّه فيما خصّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثّل ارتفاعاً بالمقارنة مع الحصيلة التي سجّلت الإثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.

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وأظهرت الحصيلة الجديدة أنّ العديد من المقاطعات الصينية لم تسجّل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ أيام عدّة، في تأكيد لما أعلنته منظمة الصحة العالمية الإثنين من أنّ الوباء بلغ ذروته في الصين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس الإثنين إنّ ذروة الوباء في الصين حدثت بين 23 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير، وإنّ عدد الحالات الجديدة في البلد "يتراجع باطّراد منذ ذلك الحين".

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.