كورونا يجبر طائرة تركية قادمة من طهران إلى تغيير مسارها

بعدما أفاد مصدر بالطيران المدني التركي، الثلاثاء، بتحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت في رحلة من طهران إلى إسطنبول لتتوجه إلى أنقرة بناء على طلب من وزارة الصحة التركية، وذلك بسبب الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا، أعلن وزير الصحة التركي عدم تشخيص أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

موضوع يهمك بعد تلويحه بمظاهرات مليونية، علّق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات بسبب... بسبب كورونا.. الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرة مليونية العراق

كما أضاف الوزير، أنه سيتم عزل 132 مسافرا، مع طاقم الطائرة القادمة من طهران مدة 14 يوما.

فيما نشرت بدورها، وكالة دمير أورين التركية للأنباء تسجيلا مصورا يظهر سيارات إسعاف مصطفة بجانب الطائرة وعددا من الأشخاص يرتدون سترات بيضاء واقية على المدرج.

وأقلعت الطائرة من طهران، حيث كان من المقرر أن تهبط في إسطنبول.

يشار إلى أن تركيا كانت أغلقت حدودها مع إيران يوم الأحد وخفضت الرحلات الجوية بسبب انتشار الفيروس هناك، وذلك كإجراء وقائي عقب تفشي الفيروس القاتل في البلاد.

وأغلقت تركيا الحدود في منطقة قابيكوي الواقعة في ولاية وان الشرقية وبوابة إسندري الحدودية في ولاية هكاري أمام الزوار من إيران.

ارتفاع ضحايا كورونا في إيران

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران جراء المرض إلى 15، بحسب وسائل إعلام رسمية، فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى الآن 95 مصاباً، بحسب ما صرحت به وزارة الصحة الإيرانية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن الضحايا الجدد هم: سيدتان مسنتان في محافظة مركزي (وسط البلاد)، ومريض ثالث في محافظة ألبرز (شمال البلاد).

بالتزامن، وفي حصيلة غير رسمية، أشارت قناة "إيران إنترناشيونال عربي" على "تويتر"، الثلاثاء، إلى "ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 65 شخصا".

إلى ذلك، أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي بأن الوزارة حثت المواطنين على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة.