الصحة العالمية: انتشار كورونا مقلق جداً لكنه ليس وباء

أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا في العالم مقلق للغاية، إلا أنه ليس وباء. وأضافت في إحاطتها اليومية أن الفيروس قتل 2700 شخص حول العالم حتى الآن.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، أن عدد المصابين الجدد خارج الصين أضحى لأول مرة أعلى من المعدل المسجل في الصين، الثلاثاء.

كما لفت إلى أن الصين سجلت الثلاثاء 411 إصابة جديدة، في حين سجلت 427 حالة حول العالم.

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إلى ذلك، أكد تيدروس أنه يمكن احتواء الفيروس، مضيفاً أنه "لا يجب التسرع والقول إن الفيروس أصبح وباء".

كما نبه إلى ضرورة استعمال كلمة وباء بكثير من الحذر لما يمكن أن تسببه من هلع، وحالة خوف غير مبرر. وختم مؤكداً أن كل السيناريوهات مطروحة على طاولة البحث، موضحاً أنه لن يتردد في استعمال عبارة وباء حين تدعو الحاجة والوقائع.

يذكر أن الصين سجلت وفاة 52 شخصاً بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء، الأربعاء، أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، والتي سجّلت فيها كل الوفيات الجديدة بدون استثناء.

يشار إلى أن فيروس "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.