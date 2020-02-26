سيول: 284 إصابة جديدة بكورونا.. وفحص 200 ألف دخلوا كنيسة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل جنديا أميركيا، في الوقت الذي تجهز فيه السلطات خطة لفحص أكثر من 200 ألف منتسب إلى كنيسة تم ربطها بعدد كبير من الإصابات.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 134 في مدينة دايجو حيث يقع فرع لكنيسة يسوع شينشيونجي التي تم ربطها بتفشي الفيروس.

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وأعلن الجيش الأميركي عن أول إصابة بالفيروس بين جنوده، اليوم الأربعاء، وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاما في معسكر كارويل على بعد قرابة 20 كيلومترا من دايجو.

وذكرت صحيفة جونجانج إلبو، إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 12.

وتم ربط نحو 80 بالمئة من حالات الإصابة في كوريا الجنوبية- بما في ذلك في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة- بكنيسة دايجو ومستشفى في منطقة تشيونجدو القريبة يُعتقد أن بعض منتسبي الكنيسة زاروها.

وقالت الكنيسة إنها وافقت على إعطاء الحكومة تفاصيل الاتصال بأعضائها والمنتسبين إلى برامج التدريب، شريطة عدم إعلان تلك المعلومات.

وقال كيم جانج ليب نائب وزير الصحة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن السلطات حصلت على قائمة تضم 212 ألف عضو بالكنيسة الليلة الماضية، وأضاف أن الحكومات المحلية ستزور منازلهم لإجراء فحوص لهم.