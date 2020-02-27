البرلمان العربي يطالب بإجراءات فورية لمواجهة كورونا

طالب البرلمان العربي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس كورونا في العالم العربي.

ووجه رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، رسالة عاجلة إلى مجلس وزراء الصحة العرب، الذي ينعقد في دورته الثالثة والخمسين، الخميس، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار كورونا بالعالم العربي، في ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عدد من الدول العربية، ووصول عدد المصابين حول العالم إلى 78 ألف حالة، وفقاً لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

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كما طالب السلمي بضرورة اتخاذ وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال كورونا إلى الدول العربية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية.

إلى ذلك دعا إلى اتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات التثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار كورونا وسبل الوقاية منه وعلاجه.

وشدد السلمي على ضرورة تكوين لجنة طوارئ عربية تكون في حالة انعقاد دائم لإدارة أزمة انتشار كورونا في العالم العربي، والقيام بالمتابعة الدائمة للتطورات والمستجدات بشأن هذا الفيروس، واتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة الدول العربية لمواجهته والقضاء عليه.

كما أكد أن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي ستكون على اتصال مستمر مع مجلس وزراء الصحة العرب لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإيقاف انتشار كورونا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.