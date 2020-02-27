كورونا ينتشر.. 15 دولة أوروبية في قبضة الفيروس

بعدما أعلنت وكالة الصحة العامة النرويجية، الأربعاء، إصابة شخص عاد من الصين مؤخراً بفيروس كورونا، مؤكدة عزل المصاب في منزله، أعلنت وزارة الصحة في مقدونيا الشمالية، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لامرأة وصلت مؤخراً من إيطاليا، لتصبح الدولة الخامسة عشرة في أوروبا يصلها الفيروس.

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15 دولة أوروبية

وحتى منتصف الأربعاء، سجلت منظمة الصحة العالمية، نحو 81 ألف إصابة بفيروس كورونا في ما يقارب الـ33 دولة حول العالم، معلنة أن المرض أصاب 15 دولة أوروبية، هي: إيطاليا وفرنسا والسويد والنمسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وكوروتيا وفنلندا واليونان ورومانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، ومقدونيا الشمالية والنرويج.

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان الأربعاء، إن ألمانيا في على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.

وأميركا أيضا

فيما قال مسؤولو الصحة بمقاطعة ناساو في نيويورك، الأربعاء، إنهم يضعون 83 شخصاً زاروا الصين، وربما خالطوا مرضى بفيروس كورونا المستجد، تحت الملاحظة، مع تأكيدها خلو المقاطعة من الفيروس.

وفي مؤتمر صحافي منفصل قال مسؤولون في مقاطعة ناساو، شرق مدينة لونج أيلاند في نيويورك، إنه بينما يلاحظون 83 شخصاً فإنه لا توجد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة حتى الآن.