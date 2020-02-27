لبنان يسجل ثالث إصابة بكورونا.. لشخص إيراني

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان: "تعلن وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لشخص إيراني من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط الجاري. تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة. وهو حالياً موجود في غرفة العزل بمستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالته مستقرة".

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كما أضافت أنه "في إطار مكافحة الوباء، تناشد وزارة الصحة العامة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي. وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فوراً على الرقم 76952699".

يذكر أن لبنان كان أكد، الأربعاء، رصد ثاني حالة إصابة بكورونا في البلاد، وقال إن المريضة وضعت في الحجر الصحي بعد العودة من رحلة دينية لإيران.

إلى ذلك أوضحت وزارة الصحة في بيان أن أعراض المرض بدأت تظهر على المرأة يوم الاثنين بعد وصولها الأسبوع الماضي على متن الرحلة ذاتها التي كانت عليها حالة الإصابة الأولى في البلاد.

وقال وزير الصحة، حمد حسن، إن طائرة الحالتين كانت تقل 150 راكباً، وإن أي شخص ستظهر عليه الأعراض سيجري فحصه ووضعه في الحجر الصحي.

ضبط حركة الطيران

كما قررت الحكومة اللبنانية الثلاثاء "ضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية مع البلاد التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا".

ومع انتشار المرض في الشرق الأوسط، علقت دول عربية عديدة رحلات جوية معينة وفرضت قيوداً على الشحن البحري.

يشار إلى أن إيران أعلنت، الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.