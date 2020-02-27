للسيطرة على كورونا.. اليابان تغلق جميع المدارس

أعلنت اليابان إغلاق جميع المدارس على مستوى البلاد للمساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه طلب غلق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى بدء عطلة الربيع أواخر مارس/آذار المقبل.

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إلى ذلك، أكد مسؤولون في جزيرة هوكايدو أقصى شمال البلاد، الخميس، أنهم أغلقوا جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة البالغ عددها 1600 في الجزيرة، حيث قال الحاكم هناك إن الفترة القادمة - التي تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين - حاسمة في مكافحة الفيروس.

يأتي هذا الإجراء وسط قلق متزايد بشأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا التي لا يمكن تعقبها في شمال اليابان ومناطق أخرى.

يذكر أن لدى اليابان الآن أكثر من 890 حالة مصابة بالفيروس، بينهم 705 على متن سفينة سياحية خاضعة لحجر صحي.