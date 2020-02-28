أردوغان للاجئين: طريقكم إلى أوروبا قد فُتح

بعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية الرفيعة استغرق ساعات في العاصمة أنقرة، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول تركي كبير.

موضوع يهمك بعدما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم في المنطقة الواقعة بين البارة... مقتل 34 جندياً تركياً في إدلب.. وأردوغان يستنفر سوريا

ووفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عقد أردوغان الخميس، اجتماعا أمنياً استثنائيا حول الوضع في شمال سوريا، بحضور مسؤولين رفيعين.

وصرح المسؤول التركي الرفيع لرويترز، أن بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا.

وأضاف المسؤول أن أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود التركية بعدم اعتراض اللاجئين.

بدورهم، أفاد ناشطون بحجب تويتر وفيسبوك ويوتيوب في تركيا بعد الهجمات على الجنود الأتراك في سوريا.

اتصال مع الناتو

في السياق، أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك مع ارتفاع وتيرة التوتر في إدلب السورية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "أجرى وزير خارجيتنا مولود تشاوش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ".

مقتل 34 جندياً تركياً في إدلب

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد، الخميس، أن الغارات الجوية التي جرت في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين.

وأوضحت مصادر ميدانية أن عشرات الجنود الأتراك قتلوا في غارة استهدفت رتلا عسكريا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب، الخميس.

كما أكدت أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مشاف في بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.