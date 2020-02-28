الأولى في إفريقيا.. نيجيريا تسجل إصابة واحدة بكورونا

FIRST CASE OF #COVID2019 CONFIRMED IN LAGOS@followlasg through @LSMOH has confirmed the first case of COVID-19 in Lagos and reported it to @Fmohnigeria. pic.twitter.com/JRp3tiFxUS — LSMOH (@LSMOH) February 28, 2020

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا، اليوم الجمعة، أنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية لاغوس، وهي الإصابة الأولى من نوعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت الوزارة على تويتر "الحالة التي تأكدت يوم 27 فبراير هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020". وأشارت إلى أنّ المصاب هو مواطن إيطاليّ يعمل في نيجيريا، وكان قد عاد إلى البلاد آتيًا من مدينة ميلانو الإيطاليّة في 25 شباط/فبراير. وأكّدت الوزارة أنّه أدخِل المستشفى في لاغوس وأنّ وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

وهذه الإصابة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكانت سُجّلت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في مصر والجزائر، من دون أن يتمّ حتى الآن الإبلاغ عن أيّ وفيّات في القارّة جرّاء الفيروس.





وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الجمعة، أن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس انخفاضاً من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824. وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيسي إلى 2788 بانتهاء يوم أمس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.