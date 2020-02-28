تركيا تهدد بالانتقام من روسيا في حلقة "توك شو"

ذكر مسعود حكي كاشين، أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حديثه خلال لقاء تلفزيوني، أنه يمكن استئصال روسيا من داخل سوريا حيث يتواجد 25 مليون مسلم.

Erdoğan's adviser Mesut Hakkı Caşın said Russia, where there are 25 Mn Muslims, will be dismembered from within. "We fought #Russia 16 times in the past, we will do it again, our vengeance will be quite terrible," he said. pic.twitter.com/n75eZ776D9 — Ahval (@ahval_en) February 27, 2020

وفيما لا يمكن تأويله بأنها مجرد زلة لسان أو تهديد إعلامي، أضاف كاشين، عضو التدريس بأحد الجامعات التركية، أن تركيا "قاتلت روسيا 16 مرة في الماضي، وسنقاتلهم مرة أخرى لكن الانتقام هذه المرة سيكون رهيبا للغاية".

ونشرت صحيفة "أحوال" التركية تصريحات كاشين نقلا عن أحد حلقات برامج التوك شو في قناة "Canli" والتي شارك فيه عدد ممن الخبراء والمتخصصين السياسيين الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الأمم المتحدة تحذر

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد، الخميس، أن الغارات الجوية التي جرت في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين، ما دفع الرئيس التركي لترؤس اجتماع أمني طارئ بشأن تطورات إدلب بحضور مسؤولين رفيعين.

وأوضحت مصادر ميدانية أن عشرات الجنود الأتراك قتلوا في غارة استهدفت رتلاً عسكرياً في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب، الخميس.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك حذر، الجمعة، من أنّ خطر التصعيد يزداد كلّ ساعة في شمال غربي سوريا إذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات عاجلة، وذلك بعد مقتل ما لا يقلّ عن 29 جندياً تركياً، الخميس، في غارات على إدلب نسبتها أنقرة إلى النظام السوري.