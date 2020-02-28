فرنسا: 19 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع المجموع لـ 57 حالة

تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا، الجمعة، ليرتفع المجموع إلى 57 حالة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إن حالات إصابة بفيروس كورونا سجلت في قاعدة عسكرية شمال باريس.

وأفاد مراسل العربية أن اجتماعا استثنائيا للدفاع ومجلس الوزراء سيعقد اليوم السبت في فرنسا لبحث تداعيات كورونا.

وعلى إثر تفشي فيروس كورونا في فرنسا والعديد من المدن الإيطالية، رفعت فرنسا مستوى التأهب خصوصاً عند حدودها مع إيطاليا خوفا من وصول العدوى إليها.

موضوع يهمك قررت السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، في ظل... السعودية تعلق دخول مواطني دول الخليج لمكة والمدينة مؤقتاً السعودية

واتخذت الشركة الوطنية للسكك الحديدية قرارا الثلاثاء يقضي بإيقاف توجه الموظفين العاملين على خط قطار باريس ميلانو إلى عملهم نحو إيطاليا.

وكجزء من هذه الاستراتيجية، أوصت الحكومة الفرنسية الأشخاص العائدين من لومباردي وفينيتو الواقعتين شمال إيطاليا بأن يلتزموا الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا (وهي مدة حضانة الفيروس)، خصوصاً الأطفال على أن يتم منعهم من الذهاب إلى المدارس خلال تلك الفترة.

وإثر تشديد عمليات المراقبة على السياح القادمين من هناك أُوقفت، الاثنين، حافلة ركاب قادمة من ميلانو الإيطالية في محطة قطارات بمدينة ليون الفرنسية بسبب اكتشاف حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وحضرت حينها فرق طبية لتقييم الوضع إلى أن تم نفي الإصابة بكورونا في وقت لاحق.

وفي إجراء احترازي آخر، فُرض العزل بشكل مؤقت على مركز للشرطة في الدائرة الثالثة عشرة في باريس بسبب الاشتباه بإصابة أخرى بالفيروس إثر وصول ثلاثة سياح صينيين إلى المركز لتقديم شكوى، ومن ثم رفع العزل بعد أن تبين عدم صحة الإصابة.

وأعلنت فرنسا في إطار الإجراءات عزمها على تجهيز 70 منشأة صحية جديدة تكون قادرة على استقبال مصابي كورونا فيما يوجد حالياً 38 منشأة صحية مهيأة لاستقبالهم، كما قررت شراء عشرات الملايين من الكمامات الخاصة بكورونا.