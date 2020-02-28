كورونا بالصين.. 44 وفاة جديدة وأدني رقم يومي للإصابات

سجلت الصين، الجمعة، 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن 327 إصابة جديدة بالفيروس وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي إلى 2788.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً وحضّ الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعاً" لاحتوائه. وقال للصحافيين في جنيف "نحن عند نقطة حاسمة".

وأضاف أن "ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

موضوع يهمك أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن المملكة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، وهي مستمرة في بذل... لا كورونا بالسعودية.. الأزهر يشيد والصحة العالمية تثني السعودية

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، الجمعة، في كوريا الجنوبية إلى 2022 شخصاً، بعد تسجيل 256 حالة إضافيّة في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرّراً من الفيروس بعد الصين، بحسب ما أعلنت السلطات الصحّية.

ومعظم حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو، التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغ سانغ الشماليّة المجاورة لها. ويبلغ عدد الوفيات في كوريا الجنوبيّة جراء الفيروس 13 حتّى الآن.

أعلنت اليابان إغلاق جميع المدارس على مستوى البلاد للمساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه طلب غلق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى بدء عطلة الربيع أواخر مارس/آذار المقبل.