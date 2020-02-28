لافروف: المحادثات بين تركيا وروسيا مستمرة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات بين تركيا وروسيا مستمرة، الجمعة، وذلك في أعقاب مقتل 33 جندياً تركياً بقصف روسي في سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن من "حق تركيا طلب اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ أعلن الأخير أن "التدخل في سوريا ليس من مسؤوليات الناتو".

وأفادت موسكو أن أنقرة لم تبلغها بمواقع وجود جنود أتراك في إدلب قبل القصف.

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وكشف الوزير الروسي عن اتصال، الجمعة، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، وفق طلب الجهة التركية.

وقدم لافروف العزاء لأنقرة بعد مقتل جنود أتراك في إدلب، موضحا أنه "يمكن تسوية أي خلافات مع تركيا وفق اتفاق أستانا".

وكانت أنقرة قد رفضت الرواية الروسية لمقتل جنودها في سوريا، حيث أعلنت موسكو أن الجنود كانوا برفقة عناصر مسلحة أخرى عندما تم استهدافهم.