لبنان يمنع دخول القادمين من إيران ودول تفشي كورونا

أصدر وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار اليوم قرارا بـ"وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس الكورونا"، مشيراً إلى "الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وعند الاقتضاء دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا".

وأضاف أنه "يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان".

وأوضح أن هذا القرار جاء بناءً على "توصية وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا ونظراً للضرورة القصوى".

وبناءً على ذلك، "كُلفت المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت باستثناء الرحلات التي تقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان"، حسب قرار وزير النقل اللبناني.

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ويسري هذا القرار "بصورة استثنائية ومؤقتة لحين صدور قرار لاحق يلغيه أو يعدله ويبلغ حيث تدعو الحاجة"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

يذكر أن لبنان سجّل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، للبنانيتين ولمواطن إيراني، جميعها كانت لأشخاص قادمين من إيران.

يذكر أن فيروس "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية وقد امتد الآن إلى ما وراء آسيا واتخذ طابعاً عالمياً واضحاً.

وعلقت عدة دول السفر من وإلى بؤر تفشي الوباء كالصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

يتجاوز العدد العالمي للمصابين 83 ألف شخص، ولا تزال الصين هي البلد الأكثر تضرراً. لكن كوريا الجنوبية تجاوزت ألفي حالة، ولدى بلدان أخرى عدد كبير من الحالات والوفيات. فقد سجلت إيران أكبر عدد من الحالات في الشرق الأوسط بواقع 16 وفاة وأكثر من 250 إصابة، حسب الأرقام الرسمية.