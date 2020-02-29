إسرائيل تعزي تركيا في مقتل 34 من جنودها بسوريا

İsrail Ankara Büyükelçiliği dün gece Türk askerlerinin şehit edilmesinden büyük üzüntü duymuştur. Yaralılara acil şifalar ve hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.#idlib — İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) February 28, 2020

قدمت إسرائيل، الجمعة، تعازيها إلى السلطات التركية غداة مقتل 34 جنديا تركيا بقصف جوي في مدينة إدلب السورية. ونشرت سفارة إسرائيل في تركيا تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، وجاء فيها أن "سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر مقتل الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم".

وكانت تركيا أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف رتلاً عسكرياً تركياً في إدلب بسوريا إلى 33 جندياً، وأن جنوداً عدة آخرين تعرضوا لإصابات خطرة وتتم معالجتهم في هاتاي. كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام السوري بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

حضت تركيا، الجمعة، المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غربي سوريا لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شنّ ضربات.

ورفضت تركيا التفسير الروسي بأن 33 جندياً تركياً قتلوا، الخميس، في قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب كانوا ضمن "مجموعات إرهابية".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة: "أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.