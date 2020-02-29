الأمم المتحدة تحث على استمرار خفض العنف في أفغانستان

حثت الأمم المتحدة على استمرار خفض العنف في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان الأفغانية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (UNAMA) إلى مواصلة الحد من العنف في أفغانستان، ورحبت بالتزام الأطراف المتصارعة بمواصلة الحوار.

وفي وقت سابق من فبراير، وافقت الحكومة الأفغانية على وقف عملياتها ضد طالبان لمدة سبعة أيام لتسهيل أول مفاوضات رسمية بين كابول والمتمردين.

وانتهت فترة الحد من العنف بنجاح وتبعتها الولايات المتحدة وطالبان بالتوقيع على اتفاق سلام في وقت سابق من اليوم في الدوحة بقطر.

وقال بيان للأمم المتحدة: "تعد المفاوضات بين الأفغان أساسية لجهود السلام. ترحب الأمم المتحدة بالالتزام الذي أبدته الأطراف بالمفاوضات بين الأفغان، وتحثهم على المضي قدمًا بسرعة في تحضيراتهم لبدء المفاوضات، بما في ذلك من خلال تشكيل فريق مفاوضات حقيقية".

كما أعربت الأمم المتحدة عن "دعمها لعملية شاملة بقيادة أفغانستان"، ودعت إلى "اتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب".

وشددت الأمم المتحدة على "أهمية مواصلة الحد من العنف، خاصة العنف الذي يلحق الضرر بالمدنيين"، وحثت جميع الأطراف، في الفترة المقبلة، على "مضاعفة الجهود للحد من العنف في الطريق إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة".