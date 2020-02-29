فيروس كورونا بالصين.. 47 وفاة جديدة والإصابات تتخطى 79 ألفاً

أعلنت الصين، السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 2835.

وقالت اللجنة الوطنيّة للصحة أيضا إنها سجّلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251 حالة.

وتوفي شخص واحد في بكين، وآخر في مقاطعة هاينان، بينما توفي 45 في هوبي.

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وأعلن إقليم هوبي، موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

يشار إلى أن فيروس "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وكان مسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين قال، أمس الجمعة، إن الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، لكن عاودتهم الإصابة مرة أخرى لا ينقلون عدوى الفيروس.

وصرح قوه يان هونغ المسؤول الإداري في لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحافية يومية بأن هناك حاجة إلى فهم جيد لطبيعة الفيروس الجديد وتحسين تتبع مرضى فيروس كورونا المتعافين.

يأتي ذلك فيما أعلنت بلدان في ثلاث قارات اكتشاف أول حالات إصابة لديها بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، فيما يتأهب العالم لتحول المرض إلى وباء وسط عزوف المستثمرين عن الإقبال على الأسهم وتوقعات بحالة ركود عالمي.