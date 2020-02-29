طالبان تأمر بوقف الهجمات انتظارا لتوقيع اتفاق مع أميركا

أمرت حركة طالبان جميع مقاتليها اليوم السبت "بالامتناع عن شن أي هجوم" انتظارا للتوقيع على اتفاق مع الدبلوماسيين الأميركيين بهدف إحلال السلام في أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان لرويترز "اليوم صدرت الأوامر لجميع مقاتلي طالبان بالامتناع عن شن أي هجوم... من أجل سعادة الأمة".



وتابع: "نأمل أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بوعودها خلال التفاوض واتفاق السلام وهذا هو المهم"، مضيفاً أن طائرات القوات الأجنبية تحلق فوق الأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان وهو أمر‭‭ ‬‬مثير‭ ‬للقلق واستفزازي".

وقالت السفارة الأميركية في كابول على تويتر إن اليوم السبت "يوم تاريخي لأفغانستان"، وذلك قبل ساعات من إبرام اتفاق مع حركة طالبان قد ينهي حربا مستمرة منذ 18 عاماً في أفغانستان.

ومع استمرار الاستعدادات للتوقيع على الاتفاق قال مسؤولون في السفارة "إن الأمر يتعلق بتحقيق السلام وصياغة مستقبل مشترك أكثر إشراقا. نحن نساند أفغانستان".

وفور توقيع الاتفاق ستكون أفغانستان بصدد رؤية نهاية للعنف الذي حصد عشرات الآلاف من الأرواح. والحرب مستمرة في أفغانستان منذ القصف الأميركي الذي جاء ردا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 .