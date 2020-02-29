زيادة هي الأكبر.. 594 إصابة جديدة بكورونا بكوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبيّة، السبت، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة هي الأكبر حتّى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد ثلاث وفيات إضافيّة.

وأكثر من 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان. وأشار البيان أيضًا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جرّاء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.

وحضت الحكومة الناس على تجنب التجمعات وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمى أو الصعوبات التنفسية. وقال رئيس الوزراء تشونغ سي-كيون خلال زيارة له إلى دايغو "يرجى الامتناع عن عقد تجمعات كبيرة في الهواء الطلق، وعن عقد تجمعات دينية".

وكان المتحدث باسم هيئة الصحة العالمية ذكر أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858. وأضاف أن حوالي 80000 مصاب في الصين 10% منهم في حالة خطرة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بلغت 4351 مصابا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدا خارج الصين.

وسبق للمنظمة أن أوضحت، الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا في العالم مقلق للغاية، إلا أنه ليس وباء. وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، أنه يمكن احتواء الفيروس، مضيفاً أنه "لا يجب التسرع والقول إن الفيروس أصبح وباء".